Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan İBB ihalesi ve İmamoğlu iddialarına sert yanıt!

Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV100 ekranlarında Ersin Düzen’in konuğu oldu. Programda gündeme dair açıklamalarda bulunan Ilıcalı, kendisi hakkında son dönemde ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi.

Özellikle bazı basın organlarında, Ilıcalı’ya ait olduğu öne sürülen Londra merkezli 'Creative Media' isimli şirketin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya AŞ ile 400 milyon liralık bir ihale gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Ilıcalı, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"İmamoğlu ile 1 dakika bile oturmadım"

İddialara karşı sert bir çıkış yapan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın İmamoğlu ile ticari ilişkim varmış gibi gösteriliyor. Sayın İmamoğlu ile hayatımda 1 dakika oturup konuşmuşluğum yok. AK Parti'ye oy verdiğimi açıkladım diye yıllarca bana taş attınız. Şimdi de İmamoğlu ile ilişkim olduğu iddia ediliyor. Sürekli iftiralar atılıyor. Yönetici olduğum günden beri bu tarz suçlamalarla karşılaşıyorum."