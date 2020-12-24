Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan İYİ Parti lideri Akşener'e ziyaret
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti.
AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren ziyarette Koç, Akşener'e üzerinde "Meral Akşener" isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.
Görüşmede, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da hazır bulundu.