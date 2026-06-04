Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası! Sadettin Saran hapse mi girecek? Neden ceza aldı?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası!
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasadışı bahis reklamı yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlanmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında, sahibi olduğu Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş. bünyesindeki S SPORT + platformunda yayınlanan futbol karşılaşmalarında yasa dışı bahis reklamına yer verildiği iddiasıyla açılan dava karara bağlandı.
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Sadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki karar açıklandı.
İki sanığa para cezası da verildi
Mahkeme, Sadettin Saran ile Alan Kenan Saran'ın "kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek" suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
İki sanığa ayrıca 562 bin 500'er lira adli para cezası verildi.
Aynı dosyada yargılanan Emre Eren ve Azade Zeynep Haksal'ın ise söz konusu suçtan ayrı ayrı beraatine karar verildi.