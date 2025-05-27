Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması: İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nın THY Euroleague şampiyonluğunu kutlamak üzere İstanbul'da düzenleyeceği etkinlik nedeniyle bugün bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Yapılan bilgilendirmeye göre, saat 15.00'ten program bitimine kadar:

Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Bostancı Meydan arası sahil yolu (Kadıköy istikameti),

Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey Sokak arası,

Bu caddelere çıkan tüm sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

Vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması adına Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nın güney istikameti alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.