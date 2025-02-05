Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için imzalar atıldı! Tam 504 milyon dolar ödendi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletmesinin 40 yıllığına kiralanmasına dair ihale süreci bugün atılan imzalarla son buldu.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için 2021'de Koç Holding’in kazandığı ihalenin iptal edilmesinin ardından 16 Temmuz 2024'te Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yeniden ihale düzenlenmişti.

İhalede 505 milyon dolarla en yüksek teklifi veren şirket imzaya davet edilmiş ancak süreci tek taraflı sonlandırmıştı. 504 milyon dolarla ikinci en yüksek teklifi veren Koç Holding’e ait Tek-Art imzaya davet edilmişti.

İmzalar bugün atıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda bugün düzenlenen törende sözleşmeyi Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri tarafından şartname gereği kurulan Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ imzaladı.

İmza törenine ÖİB, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile şirket temsilcileri katıldı.