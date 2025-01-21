Fenerbahçe: Kartalkaya yangınında genç sporcu hayatını kaybetti

Fenerbahçe Spor Kulübü, Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında Fenerbahçe yüzme şubesi 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini açıkladı.

Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

Kulüp tarafından yapılan açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başımız sağ olsun

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"