Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyasında yeni gelişme: Takipsizlik kararı yeniden değerlendirilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe SK futbol takımına 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma dosyasının yeniden incelendiğini açıkladı. Gürlek, dosya hakkında “kanun yararına bozma” kararı alındığını duyurdu.

"Kanun yararına bozma" kararı alındı

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, saldırının milletin hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olmasının kamu vicdanını rahatsız etmeye devam ettiğini ifade etti. Vatandaşlardan gelen tepkilerin ve adalet beklentisinin dikkate alındığını vurgulayan Gürlek, "Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin “kanun yararına bozma” kararı dün itibarı ile alındı" dedi.

“Kanun yararına bozma” kararının dün itibarıyla alındığını açıklayan Gürlek, böylece daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki açıdan yeniden değerlendirilebilmesinin önünün açıldığını kaydetti.

“Amaç saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması”

Akın Gürlek açıklamasında, amaçlarının saldırının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması olduğunu belirterek, “Bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırı, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış, sporun ruhuna ve toplumsal huzurumuza yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçmiştir.



Fenerbahçe kafilesini taşıyan takım otobüsüne yönelik saldırı, 4 Nisan 2015’te Trabzon’un Sürmene ilçesinde gerçekleşmiş, olayda otobüs şoförü yaralanmıştı. Saldırı Türk futbolunun en tartışmalı dosyalarından biri olarak görülürken Fenerbahçe'nin adalet arayışı uzun yıllardır sürüyordu.

Yargıtay’dan dosya için kritik hamle

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 2015 yılında Fenerbahçe takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırı dosyasında verilen “kovuşturmaya yer olmadığı” kararına ilişkin itirazın reddedilmesini hukuka aykırı buldu. Başsavcılık, kararın kanun yararına bozulmasını istedi.

2015’teki saldırı yeniden gündemde

Olay, 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanmıştı. Trabzon Havalimanı’na doğru ilerleyen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse, Trabzon’un Sürmene ilçesinde silahlı saldırı düzenlenmişti.

Otobüs şoförü ağır yaralanmıştı

Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran, sol şakak bölgesinden ağır şekilde yaralanmış ve hayati tehlike geçirmişti. Saldırı nedeniyle takım otobüsünde de ciddi hasar meydana gelmişti.

Şüpheliler hakkında dava açılmamıştı

Soruşturma kapsamında Emre Altıntaş ve Nihat Saka hakkında “birden fazla kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs” ve “mala zarar verme” suçlarından inceleme yürütülmüştü. Ancak yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle kamu davası açılmamıştı.

Başsavcılık soruşturmada eksiklik tespit etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı istem yazısında, soruşturmanın usule uygun yürütülmediği belirtildi. Özellikle dosyanın yetki sürecinde yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

HTS kayıtları dikkat çekti

Dosyada yer alan HTS kayıtlarının şüphelilerle ilgili önemli detaylar içerdiği vurgulandı. Başsavcılık, şüpheli Emre Altıntaş’ın telefonunun Fenerbahçe kafilesinin geçtiği güzergâhta sinyal verdiğini belirtti.

Olay günü yapılan telefon görüşmeleri incelendi

Soruşturma belgelerine göre şüpheli Nihat Saka’nın olay günü çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı ve bu görüşmelerin saldırı saatinde yoğunlaştığı ifade edildi. Tanık beyanlarında da olay günü bölgede siyah renkli bir Seat Leon marka aracın görüldüğü kaydedildi.

Av tüfeği detayı dosyada yer aldı

Olay yerinin yaklaşık 200 metre yakınında Zafira marka av tüfeği bulunduğu belirtildi. Kriminal incelemelerde tüfeğin teknik özellikleri nedeniyle saldırıda kullanılıp kullanılmadığının net şekilde belirlenemediği aktarıldı.

Sosyal medya görüntüleri yeniden tartışma yarattı

Başsavcılık yazısında, şüpheli Nihat Saka’nın sosyal medyada paylaştığı av tüfeği görüntülerinin olay yerinde bulunan silaha benzediği yönündeki tespitlere rağmen bu konuda yeterli değerlendirme yapılmadığı ifade edildi.

Yargıtay kararın bozulmasını istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, mevcut delillerin kamu davası açılması için yeterli olabileceğini belirtti. Bu nedenle Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin itirazın reddine ilişkin kararının, “kanun yararına bozulması” talep edildi.