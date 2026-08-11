Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması: 5 şüpheli gözaltına alındı

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Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında dosyanın yeniden ele alındığını duyurdu.

Gürlek, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak dosyadaki bütün delillerin yeniden değerlendirildiğini bildirdi.

5 şüpheliye operasyon

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni HTS ve baz istasyonu analizleri gerçekleştirildi. Analizlerden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken gerekli adli işlemler de başlatıldı.

Gürlek, soruşturmanın amacına ilişkin, "Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir" ifadelerini kullandı.

"Süreci sonuna kadar takip edeceğiz"

Soruşturmada görev alan birimlere teşekkür eden Gürlek, Türk futbol camiasının ve kamuoyunun yıllardır yanıtını beklediği soruların aydınlatılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Gürlek, "Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz" dedi.