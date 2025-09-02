Fenerbahçe'de eski dostlar küstü: Abdullah Kiğılı'dan Aziz Yıldırım'a dikkat çeken sözler

Türk hazır giyim sektörünün öncü isimlerinden Abdullah Kiğılı, PD Dergi'nin Eylül sayısında Necla Dalan'a verdiği röportajda uzun yıllar Fenerbahçe'de birlikte görev yaptığı eski başkan Aziz Yıldırım ile olan ilişkisine dair açıklamalarda bulundu.

'Sen zaten başkanlar üstüsün' açıklaması

Kiğılı, ikili arasındaki dostluğun geçen yıldan bu yana bozulduğunu ve konuşmadıklarını açıkladı. "Ben Fenerbahçe aşığıyım" diyen Kiğılı, 'küslük' sürecini şu ifadelerle açıkladı:

"Ali Koç ile aynı yönetimde 4 yıl çalıştık. Geçen yıl eski yönetim kurulu üyelerini iftara çağırdı. Ben de davet aldım ve gittim. Fikirlerimi sordu, söyledim. Daha samimi olmaya başladık. Bu kez sayın Aziz Yıldırım ile maalesef sıkıntı başladı. Samimi olmamız onu tedirgin etti. Benimle konuşmuyor artık. Allah yolunu açık etsin. Kaybeden ben değilim o. Kaç kişinin yanında Abdullah Kiğılı var? Sayın Aziz Yıldırım 20 yıl kimseye nasip olmayan başkanlık yapmış. Bırak artık niye seçime giriyorsun? Sen zaten başkanlar üstüsün, herkes kapısını çalıp fikrini sormalı."

"Ali Koç'u destekliyorum"

Kiğılı, Aziz Yıldırım ile konuşmamalarına rağmen ona karşı saygı ve sevgisini koruduğunu vurgularken Ali Koç ile olan ilişkisini yönelik ise "Başkan Ali Koç ile samimi bir ilişkimiz var. Onu destekliyorum. İnşallah bu sene şampiyon oluruz" açıklamasında bulundu.