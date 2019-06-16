ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
28 °C

Fenerbahçe'de mali kongre yapılıyor

Genel kurul gündeminde yer alan eski başkan Aziz Yıldırım'ın görevde bulunduğu 1 Ocak-4 Haziran 2018 dönemi için, mevcut yönetim kurulunun isteğiyle yapılan oylama sonrasında ibra oylamasına gerek olmadığı açıklandı.

Fenerbahçe'de mali kongre yapılıyor
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Fenerbahçe Kulübünün 2018 yılı mali genel kurul toplantısı başladı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurula Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri ile genel kurul üyeleri katıldı.

Genel kurul divan başkanlığına, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük seçildi.

Başkan Ali Koç'un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 döneminin ibraya sunulacağı kongrede, kulübün 2019 yılı bütçesi oylanacak.

Bu arada, genel kurul gündeminde yer alan eski başkan Aziz Yıldırım'ın görevde bulunduğu 1 Ocak-4 Haziran 2018 dönemi için, mevcut yönetim kurulunun isteğiyle yapılan oylama sonrasında ibra oylamasına gerek olmadığı açıklandı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap