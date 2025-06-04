Fenerbahçe'den Papara kararı! Sponsorluk sonlandırıldı

Fenerbahçe Kulübü, hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kayyum atanan elektronik para ve ödeme hizmeti Papara ile olan sponsorluk anlaşmasının karşılıklı mutabakatla sona erdirildiğini duyurdu.

Kulübün kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü ve diğer iştiraklerimiz ile finansal teknoloji şirketi Papara arasında yürütülmekte olan sponsorluk iş birliği, yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılıp sonlandırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.