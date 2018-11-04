Fenerbahçeli taraftar son yolculuğuna uğurlanıyor

04 Kasım 2018

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbi maç öncesi tribünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için Ülker Stadı'nda tören düzenlendi.

Törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli futbol takımının teknik sorumlusu Erwin Koeman, futbolcular, Koray Şener'in ailesi ve çok sayıda taraftar katıldı.

Ali Koç, törende yaptığı konuşmada, kombine kart sahibi Koray'ın okul açık tribününde maçları izlediği koltuğunun üzerine adının yazılarak boş bırakılacağını söyledi. Başkan Koç, yöneticiler, futbolcular ve ailesi, Koray'ın siyaha boyanan ve üzerinde tribünde çekilmiş çerçeveli bir fotoğrafı ve kitaplarının bulunduğu koltuğuna çelenk bıraktı.

Törende ayrıca, takım kaptanları Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım, Koray Şener'in ağabeyi Eray Şener ile taraftar grubu temsilcileri de konuşma yaptı. Başkan Ali Koç ve futbolcuların, konuşmaları sırasında gözlerinin dolduğu görüldü.

Koray'ın ağabeyi Eray, yaptığı konuşmada, kardeşi için taziye telefonu açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililere teşekkürlerini iletti.

Törene Fenerbahçe formaları giyerek katılan Koray Şener'in annesi Gülümser ve babası Rıfat Şener güçlükle ayakta durabildi.

Ülker Stadı'ndaki törende imam, taraftarlardan Koray için helallik istedi. Tören, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından sona erdi.

Ali Koç tabuta omuz verdi

Törenin ardından başkan Ali Koç, Koray Şener'in tabutunu, kardeşleri Eray ve Güray ile cenaze arabasına kadar taşıdı.

Üzerine Fenerbahçe bayrağı ve forması da konulan tabutun taşınması sırasında sarı-lacivertli bazı taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve tezahüratlarla Koray'ı uğurladı.

Koray Şener'in cenazesi, başkan Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular ile taraftarların yer aldığı konvoy eşliğinde defnedileceği Kocaeli'ye doğru yola çıktı.

22 yaşında vefat eden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in cenazesi, İzmit Yarımca'daki Mimar Sinan Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Yarımca Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: AA