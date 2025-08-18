Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

86 yaşındaki Şen'in, geçen Çarşamba günü enfeksiyona bağlı yüksek ateş şikâyeti nedeniyle Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Şen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama oğlu Metin Şen'den geldi.

Metin Şen, yaptığı açıklamada, "Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün, bir aksilik olmazsa hastaneden çıkacağız. Endişelenecek bir konu yok" ifadelerini kullandı.

Ali Şen kimdir?

Ali Haydar Şen, 1939 yılında o dönemde Yugoslavya Krallığı sınırları içinde yer alan Prizren'de (bugünkü Kosova) dünyaya geldi. Kamuoyunda daha çok Ali Şen olarak bilinen Şen, uzun yıllar boyunca iş hayatındaki başarılarının yanı sıra sarı-lacivertli kulüpteki başkanlığıyla da tanındı.

Son yıllarda yaşamını Bodrum'un Yalıkavak beldesinde sürdüren Şen, 1997 yılının sonunda yaptığı açıklamayla bir daha Fenerbahçe'nin başkanlığına aday olmayacağını duyurmuştu. Şen'in ardından kulüp başkanlığı görevini Aziz Yıldırım devraldı.

Aynı zamanda Rumeli Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (RUYİAD) kurucu üyeleri arasında yer alan Ali Şen, 1993-1995 yılları arasında derneğin başkanlığını üstlendi.