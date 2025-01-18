Fenomen çift müstehcen paylaşımları nedeniyle tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden müstehcen içerik paylaşan kişilere yönelik bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda, "Acnoctem" kullanıcı adıyla bilinen Azra Ay Vandan ve eşi Pedram Behdar Vandan'ın, yasaklı bir site olan OnlyFans'ta pornografik içerikler paylaştığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çift, Ataşehir'deki bir hastanede gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. "Müstehcenlik" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet kaynakları, sosyal medyada müstehcenlik faaliyetlerinin yaygınlaştığını ve bu tür içerik paylaşanlara karşı operasyonların devam edeceğini belirtti.