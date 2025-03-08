Fenomen Efecan Kültür son yolculuğuna uğurlandı! Efecan Kültür kimdir?

Fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ve geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılan sosyal medya fenomeni 24 yaşındaki Efecan Kültür, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kültür'ün cenazesi, Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'ndeki Celaliye Cami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Silivri Gümüşyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Efecan Kültür kimdir?

Sosyal medya fenomeni Efecan Kültür, TikTok’ta "mukbang akımı" olarak bilinen, kamera karşısında büyük porsiyonlarda yemek yeme videoları çekerek ün kazanmıştı. Kültür, bir yıl önce de annesini kaybetmişi.

Fazla kiloları nedeniyle uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Kültür’ün, son dönemde hastanede tedavi gördüğü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.