Fenomen hesaplara yasa dışı bahis soruşturması! Bakan Yerlikaya duyurdu: 104 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik 36 ilde düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

36 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 7 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucu, Adana’dan Zonguldak’a kadar 36 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

1 milyondan fazla takipçiye sahip fenomenlere işlem yapıldı

Operasyon kapsamında; sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin tanıtımını yapan, bu içerikleri teşvik eden ve aralarında 1 milyondan fazla takipçiye sahip fenomen ve anonim hesapların kullanıcılarının da bulunduğu kişilere yönelik işlem yapıldı.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Bakan Yerlikaya, sürece katkı sunan valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, İl Emniyet Müdürlerine ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Yerlikaya açıklamasında, "Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.