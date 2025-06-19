Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Anoreksiya Nervoza teşhisiyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan hastanede yaşam mücadelesi veriyordu. Hızla kilo kaybeden Candan 23 kiloya kadar düşerken damardan besleniyordu.

Nihal Candan'ı sık sık ziyaret eden arkadaşı modacı Pınar Kerimoğlu, Candan'ın son durumu hakkında bilgi verdi. Kerimoğlu, "“Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şu anda annesiyle konuştuk.” ifadelerini kullandı.

Kalbi yeniden çalıştırıldı

Candan'ın kalbinin yeniden çalıştırıldığı ve önümüzdeki 24 saatin kritik olduğu öğrenildi. Kerimoğlu, "Kalbi çalıştırmışlar. Şimdi Umut anneyle konuştum. '24 saat kritik' demişler. Dualarımızla..." açıklamasını yaptı.

Anoreksiya Nervoza Nedir?

Anoreksiya nervoza, anormal vücut ağırlığı ile tanımlanan, hayati tehlikeye sahip bir yeme bozukluğu ile karakterize olan psikolojik bir hastalıktır. Fiziksel olarak zayıf ve ince kalmak konusunda aşırı takıntıya sahip olan kişilerde görülen anoreksiya hastalığında kişiler normal kilolarının çok altındadır. Genellikle 12-20 yaş arası gen kızlarda yaygın olarak görülen anoreksiya hastaları çok az uyur ancak buna rağmen oldukça aktiftir.

Anoreksiya hastalığının en belirgin semptomu kişinin yemek yemeyi reddetmesidir. Çok nadir olsa da erişkinlik döneminde de rastlanabilen anoreksiya nervoza da kişi çok şişman olduğunu düşünerek çok düşük kalorili diyetler uygulamaya başlar. Önceleri iştah kontrol altına alınabilirken ilerleyen süreçte iştah tamamen kaybolur ve vücut hastalık derecesinde zayıflar.

Anoreksiya hastalarının normal kiloya dönmesi için tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Tıbbi tedavi, çok ağır vakalarda uygulanabilir. Bunun dışında konuşma terapisi, öz saygı ve davranış değişiklikleri konusunda yardımcı olabilir.