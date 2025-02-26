Fenomenleri batıran furya! Dilan Polat'la popülerleşen güzellik merkezleri teker teker kepenk indirdi

İstanbul'da güzellik merkezleri son dönemde ciddi bir kapanma sürecine girdi. Kent genelinde yaklaşık 450 işletme devren kiralık ya da satılık olarak emlak sitelerinde yer alıyor. Bir zamanlar yatırımcıların gözdesi olan bu işletmeler, ekonomik zorluklar ve azalan taleple mücadele ediyor.

Sektörde sürdürülebilirlik sıkıntısı

Türkiye genelinde 1900, İstanbul'da ise yaklaşık 450 güzellik merkezi emlak sitelerinde devren kiralık veya satılık olarak listelenmiş durumda. Sosyal medya fenomenleri ve influencer'ların yönlendirdiği kampanyalarla bir dönem büyük ilgi gören bu sektör, artık sürdürülebilirlik konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Artan kira maliyetleri, işletme giderlerinin yükselmesi ve müşteri talebindeki düşüş, işletmecileri faaliyetlerini sonlandırmaya ya da devretmeye yönlendiriyor.

Kafe ve restoranlardan sonra listede başı çekiyor

Özellikle Dilan Polat gibi isimlerin öncülüğünde popülerleşen güzellik merkezi trendi, günümüzde eski cazibesini kaybetmiş durumda. Emlak sitelerindeki ilanlara bakıldığında, kafe ve restoranlardan sonra en fazla devren kiralık veya satılık ilanının güzellik merkezlerine ait olduğu görülüyor. Rekabetin artmasıyla gelirlerin azalması, yüksek maliyetler ve daralan müşteri kitlesi, sektördeki işletmeleri zor bir sürece sürüklüyor.

(İHA)