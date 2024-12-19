Ferdi Tayfur ameliyat oldu: Operasyon sonrası ilk açıklama geldi

Antalya'da ameliyat edilen sanatçı Ferdi Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu, beyniyle ilgili hiçbir sıkıntısının bulunmadığı belirtildi.

"Beyniyle ilgili hiçbir sıkıntısı yok"

Sanatçının yeğeni ve basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı sosyal medya yaptığı paylaşımda sanatçının sevenlerine güzel haberi verdi. Tayfur'un doktoru Prof. Dr. Asuman Yavuz da, "Radyolojinin son dakika yorumlamasıyla sinüslerde hoşumuza gitmeyen görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için, devletimizden, askerimizden Allah razı olsun, askeri uçakla hastanemize getirdiler. Kulak burun boğaz hocamız tarafından müdahale edildi. Şu an hiçbir problemi kalmadı, destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi, beyniyle ilgili hiçbir sıkıntısı yok" açıklamasında bulundu.

"Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz"

Sanatçının arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur da konuya dair bir paylaşımda bulundu. Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: ''Ben 6-7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizin gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Necla Hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp öğrenmeye çalışsa da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerede sağlık bekleyen, şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun'' açıklamasında bulundu.