Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç: Ferdi Tayfur'un servetiyle ilgili bilgiler yanlış

Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, ardında milyonlarca liralık bir servet bıraktığı belirtiliyor. Tayfur’un Marmaris’te bir koy ile bir yarımada, İstanbul’da 30, Adana'da 50 daire aldığı ve 6 villaya sahip olduğu da iddialar arasında.

İddialar üzerine Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının vasiyeti ve servetiyle ilgili Habertürk'te açıklamalarda bulundu.

Tamgüç, Tayfur servetiyle ilgili sosyal medyada yayımlanan bilgilerinin yanlış olduğunu dile getirdi.

"Yakın zamanda açıklamada bulunacağız"

Hakan Tamgüç, Ferdi Tayfur'un sağlığında mahkemelik olduğu, soyadını kullanmasına izin vermediği kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın mirastan yararlanıp - yararlanamayacağı şeklindeki soruya ise bu konuda çalışma yaptıklarını, yakın zamanda bir açıklamada bulunacaklarını söyledi.

Ferdi Tayfur'un serveti önümüzdeki günlerde vasiyetinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak.