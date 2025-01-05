Ferdi Tayfur'un cenazesinde kavga çıkmıştı... Nejla Nazır sessizliği bozdu

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirilmiş, sanatçının büyük oğlu Timur Turanbayburt baygınlık geçirirken, kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni Şirin Gözalıcı arasında da tartışma çıkmıştı.

'O buraya gelmeyecek' diye bağıran Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı'ya, Tuğçe Tayfur hakaret ve küfürle karşılık vermiş, hamile olan Tuğçe Tayfur'u annesi Necla Nazır sakinleştirmişti.

Necla Nazır sessizliği bozdu

Ferdi Tayfur'un eski eşi ve Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır, kavgayla ilgili Şirin Gözalıcı'yı suçladı.

"İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar. Ezbere konuşuluyor" diyen Nazır, "Baba kız birbirine düşmanmış gibi bir hale getirdiler. Böyle bir şey yok. Onun babası" dedi.

'Ölüsüne saygı duymayan dirisine saygı duyar mıydı?'

Nazır, cenazede etten duvar örüldüğünü, kızının babasının cenazesine yaklaşırılmadığını belirtirken, "Benim evladıma bunu yapanlar normalde ne yapmazdı? Ölüsüne saygı duymayan dirisine saygı duyar mıydı? Babasının elini öptürürler miydi ona?" diyerek isyan etti.

Ne olmuştu?

Tuğçe Tayfur Aydın'ın babasıyla sorunlar yaşadığı iddia edilmiş, Ferdi Tayfur kızının düğününe de gitmemişti. Tayfur, kızının ticari amaçlı olarak 'Tayfur' soyadını kullanmaması için de suç duyurusunda bulunmuştu.