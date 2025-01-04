Ferdi Tayfur'un cenazesinde kavga! Kızı ve yeğeni birbirine girdi

Bir süredir sağlık sorunları ile uğraşan ve Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.

Büyük oğlu baygınlık geçirdi

Ardından Tayfur'un cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Sevenlerinin ve yakınlarının katıldığı cenazede izdiham yaşandı. Sanatçının büyük oğlu Timur Turanbayburt baygınlık geçirirken, kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni Şirin Gözalıcı arasında da tartışma çıktı.

Kızı ile yeğeni birbirine girdi

"O buraya gelmeyecek" diye bağıran Şirin Gözalıcı'ya, Tuğçe Tayfur hakaret ve küfürle karşılık verirken, hamile olan Tuğçe Tayfur'u annesi Necla Nazır, sakinleştirdi.

Tuğçe Tayfur Aydın'ın babasıyla sorunlar yaşadığı iddia edilmiş, Ferdi Tayfur kızının düğününe de gitmemişti.