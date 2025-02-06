Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?

Ferdi tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan sevenlerini üzdü. Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden Nazır'ın böbrek yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz saatlerde hastane kaldırılan ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Cenazede gerginlik

Ferdi Tayfur 2 Ocak tarihinde hayatını kaybetmiş ve cenazede tatsız olaylar yaşanmıştı.

Tayfur'un cenaze töreninde küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı arasında gerginlik yaşanmıştı.

Necla Nazır yaşananlar sonrası kızını sakinleştirmekte zorlanmıştı. Cenazenin ardından açıklama yapan Nazır, "İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar. Etten duvar ördüler. Yaklaştırmadılar" demişti.

Öte yandan, Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıkmış, kızı Tuğçe Tayfur ve Necla Nazır'a mirasından pay bırakmadığı öğrenilmişti.