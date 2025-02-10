Ferdi Tayfur'un kızından abisinin 'çirkin mesajlarına' yönelik yeni açıklama!

Geçen ay hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un miras açıklamasında, Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un mirasa dahil etmediği ortaya çıkmıştı.

Haklarını kanuni yollarla arayacağını açıklayan ikiliden Turanbayburt'un, babası hayattayken "Böbreğimi geri ver şe....z" şeklinde mesaj attığına yönelik iddialar gündeme gelmişti.

"Babamın kemikleri sızlıyor"

Söz konusu gelişmeler üzerine bugün bir televizyon programına bağlanan Tuğçe Tayfur, "Babamın daha 40'ı bile çıkmadan böyle şeylerin içinde olmaktan çok utanıyorum" dedi ve abisine yönelik şu açıklamalarda bulundu:

"Abimle ilgili çıkan tüm haberlere abim o kadar o kadar üzüldü ki size anlatamam. Onu teselli etmeye çalışıyoruz. "Bu mesajlar nedir?" diye kendini yerden yere atıyor. Ben açıklamamı yapacağım, susmamın bir sebebi vardı demek ki susmamam lazımmış dedi. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Bu mesajları abim atmadı. O bile yeni öğrendi, ben zaten diyor sosyal medya kullanmayı bilmiyorum... Abimin biliyorsunuz bir gözü rahatsız küçükken geçirdiği bir kazadan ötürü. Birilerinin yazması gerekiyor bunları. Mümkün değil böyle bir şey. Babamın inanın kemikleri sızlıyordur. Sürekli böyle iftirayla uğraşıyoruz, birden bir yerden haber çıkıyor. Nereden çıkıyor bilmiyoruz bizde" dedi.