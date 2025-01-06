Ferdi Tayfur'un mal varlığı ortaya çıktı!
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane sesi Ferdi Tayfur'un serveti merak konusu oldu. İddialara göre, Ferdi Tayfur gayrimenkule ciddi yatırımlar yapmış, Marmaris'te bir koy ve yarımada satın almıştı. Farklı şehirlerde de yüze yakın konutu ve çok sayıda villası bulunuyordu. Ancak ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş, Tayfur'un servetini 'az' buldu, sosyal medyadan tepki çeken yatırım tavsiyeleri verdi.
Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, ardında milyonlarca liralık bir servet bıraktı. Eski eşi Necla Nazır ile çetiği bir film sırasında Marmaris'e aşık olan Tayfur, hem ilçeye yerleşti hem de pek çok gayrimenkul satın aldı.
Gayrimenkule yatırım yaptı
MarmarisManşet'in haberine göre, İçmeler’e taşınan Tayfur Gökbel Villaları’ndan da bir apartman satın aldı. Daha sonra Cennet Adası’ndaki mülküne yerleşti. Uzun yıllar boyunca hem sinema hem müzik dünyasında üretime devam eden Ferdi Tayfur, kazancı ile ciddi gayrimenkul yatırımları yaptı.
100'e yakın daire, villalar, koy ve yarımada
Tayfur’un Marmaris’te bir koy ile bir yarımada, İstanbul’da 30, Adana'da 50 daire aldığı ve 6 villaya sahip olduğu da iddialar arasında.
Ünlü ekonomist serveti az buldu
Öte yandan Tayfur'un 50 yılı aşan kariyeri boyunca yaptığı serveti değerlendiren Ekonomist Özgür Demirtaş birikimi yetersiz buldu. Tayfur'un servetini daha doğru yatırımlarla büyütebileceğini söyleyen Demirtaş'a tepki yağdı.
Demirtaş X hesabından Tayfur'un servetine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Çalıp çırmadığına göre helal mal. Keşke yaşarken bir ksımını rahatı için harcasaydı. Geride kalanların bu malı mülkü iyi kullanmasını dilerim. Ama o seviyede bir sanatçı için aslında AZ bir servet. Doğru yatırımlarla çok daha büyütebilirdi."