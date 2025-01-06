Ferdi Tayfur'un mal varlığı ortaya çıktı!

Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, ardında milyonlarca liralık bir servet bıraktı. Eski eşi Necla Nazır ile çetiği bir film sırasında Marmaris'e aşık olan Tayfur, hem ilçeye yerleşti hem de pek çok gayrimenkul satın aldı.

Gayrimenkule yatırım yaptı

MarmarisManşet'in haberine göre, İçmeler’e taşınan Tayfur Gökbel Villaları’ndan da bir apartman satın aldı. Daha sonra Cennet Adası’ndaki mülküne yerleşti. Uzun yıllar boyunca hem sinema hem müzik dünyasında üretime devam eden Ferdi Tayfur, kazancı ile ciddi gayrimenkul yatırımları yaptı.

100'e yakın daire, villalar, koy ve yarımada

Tayfur’un Marmaris’te bir koy ile bir yarımada, İstanbul’da 30, Adana'da 50 daire aldığı ve 6 villaya sahip olduğu da iddialar arasında.

Ünlü ekonomist serveti az buldu

Öte yandan Tayfur'un 50 yılı aşan kariyeri boyunca yaptığı serveti değerlendiren Ekonomist Özgür Demirtaş birikimi yetersiz buldu. Tayfur'un servetini daha doğru yatırımlarla büyütebileceğini söyleyen Demirtaş'a tepki yağdı.

Demirtaş X hesabından Tayfur'un servetine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çalıp çırmadığına göre helal mal. Keşke yaşarken bir ksımını rahatı için harcasaydı. Geride kalanların bu malı mülkü iyi kullanmasını dilerim. Ama o seviyede bir sanatçı için aslında AZ bir servet. Doğru yatırımlarla çok daha büyütebilirdi."