Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davasına devam edildi: İtirazlar sürüyor

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un vasiyetnamesine ilişkin miras davasının ikinci duruşması, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapıldı.

Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı mirasçılar ile avukatları katılırken, Darüşşafaka Cemiyeti, LÖSEV ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni temsilen avukatlar da hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, taraflara dosya hakkındaki itiraz ve taleplerini sordu. Mirasçılar ve avukatlar ilk duruşmadaki beyanlarının geçerli olduğunu belirtti. Üç dosyadan biri karara bağlanırken, diğer dosyanın duruşması 28 Mayıs'a ertelendi.

5 Şubat’ta görülen ilk duruşmada, Tayfur’un İstanbul Fatih ve Muğla Marmaris’teki taşınmazlarının Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Bolu Mudurnu’daki 4 taşınmazının TSK’ya, Yalova’daki 8 villanın ise LÖSEV’e bırakıldığı belirtilmişti. Diğer taşınmazların yakın akrabalarına, beste ve telif haklarının ise Nilüfer Turanbayburt’a miras bırakıldığı kaydedilmişti.