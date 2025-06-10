Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 48 yaşında bir ihmal sonucu hayata veda ederken cenazesi bugün aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Manisalılar tören için Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanırken, Hatuniye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Zeyrek'in naaşı Manisalılarla helalleşmek üzere Cumhuriyet Meydanı’na götürülecek ardından Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedilecek.

Özel gözyaşları içinde konuştu

Hastane önünde nöbet tutan Manisalılar gözyaşları içinde Zeyrek'in cenaze namazı için Cumhuriyet Meydanı’nı doldururken, CHP lideri Özgür Özel de göz yaşları içinde kalabalığa seslendi.

Gözyaşlarına boğulan Özel'in açıklamaları şöyle:

"Herhalde şimdiye kadar ki konuşmaların en zoru. 2009'da belediye başkan adayımız Deniz Baykal rahatsızlanıp çekilince seçime 40 gün kala Manisa'ya aday ol dedi. Ben de "O seçim çoktan gitti, çok geciktik, alamayız Manisa'yı" dedim. "Alırsın. Sen alacaksın. Bu seçimde değil ama Manisa Belediyesi'ni sen alacaksın" dedi. Ben alamadım. Ferdi aldı.

Ferdi benden daha Manisalı'ydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına, bir de bu Manisa'ya. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Karşılıksız sevebilen biriydi. Bir kez sohbet edip, elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı kişi yok. Kızları bize emanet, ailesi bize emanet, Manisa size emanet. Allah hepimize sabır versin."

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ise şöyle konuştu:

"Manisa sevdalısıydı. Hepinizi çok seviyordu. Çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüzüne katmadan "Yapacak çok işim var." diyordu. Bana hep derdi ki "Nurcan, dik dur. Üç tane çocuğumuz var." Hep dik duracağım. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Üç tane yavrum var. Sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Manisa'nın, bütün Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun."

Evladının tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğulan anne Gülten Zeyrek, fenalaştı. Sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

İmamoğlu'na izin çıkmadı

Öte yandan Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cenazeye katılamazken eşi Dilek İmamoğlu ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan törendeydi.

İmamoğlu dün törene katılmak için başvuruda bulunmuştu. Adalet Bakanlığı'nın dilekçeyi reddettiği öğrenildi.





