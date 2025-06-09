Ferdi Zeyrek uyandırılacak mı? Hastaneden yeni açıklama

6 Haziran akşamı Yunusemre ilçesindeki evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.

Doktorların hayati organlar üzerinde yoğunlaştığını belirten hastane başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, organlarının iyileşmesini ve yenilenmesini beklediklerini belirterek "Maalesef dünden farklı bir gelişme yok" dedi.

"Kalbinde, akciğerinde ciddi hasarlar var”

Zeyrek'in hayati fonksiyonlarını sağlamaya odaklandıklarını vurgulayan Topçu, "Kalbinde, akciğerinde ciddi hasarlar var” dedi.

"Şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz"

Topçu, sözlerine şöyle devam etti:

"İyileştirme süreci için gereken tüm tıbbi uygulamalar devam ediyor. Böbrek fonksiyonları da etkilendiği için geldiği saat itibariyle diyalize aldık. Uzmanlardan oluşan bir grup oluşturuldu. Bu grupla en doğru tedaviyi yapmaya çalışıyoruz. Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz. Bu, ekibin ortak kararı. Şu an için hayati fonksiyonlarını sağlamasını ardından da uyandırılma sürecini düşünüyoruz."

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise hastanede süreci takip eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, bayram tatilinin ardından hastanenin rutin işleyişine döneceğini belirterek, "Günlük 6-7 bin kişi hasta ve refakatçi hareketliliği olan bir hastanedeyiz. Bayram süresince hastane bize ait gibiydi ancak yarından itibaren diğer hastaların da öncelikleri olduğunu unutmamamız gerekiyor." dedi.