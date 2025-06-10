Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek konuşması yürekleri dağladı... İşte Nurcan Zeyrek duygulandıran açıklamaları

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek bayramın birinci günü elektrik akımına kapıldı. Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 3 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Başkan Zeyrek dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Başkan için bugün cenaze töreni düzenlenirken eşi Nurcan Zeyrek konuşmasıyla hem katılımcıları hem de ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu.

İşte Nurcan Zeyrek duygulandıran o konuşması:

O Manisa sevdalısıydı, o hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüzüne katarak yapacak çok işim var diyordu. Hep hayaliydi: Ben belediye Başkanı olacağım diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki, Nurcan dik dur, 3 tane çocuğumuz var. Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende.

Sizden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal ediyor musunuz? 3 tane yavrum var, sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem baba olacağım ama biliyorum ki, bütün Manisa’nın bütün Türkiye’nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun.