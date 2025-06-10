Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yarlanan Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dün yaşam mücadelesini kaybetti.

48 yaşında hayatını kaybeden Zeyrek'in göreve gelişinin birinci yılında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’ya konuşan Zeyrek “2024’te 985 milyon lira bütçe fazlası verdik. Sadece akaryakıtta 1,5 milyon ton tasarruf sağladık” demişti.

Manisa’da bütçenin ilk kez fazla verdiğini belirten belediye başkanı şunları söylemişti:

* 2024’te 985 milyon lira bütçe fazlası verdik. Sadece akaryakıt giderlerinde 1,5 milyon litre tasarruf sağladık.

* Bu başarı tesadüf değil, israfa son veren, hesabını bilen, şeffaf ve liyakata dayalı bir yönetimin eseridir.

* Biz tasarrufla hizmetin bir arada olabileceğini kanıtlıyoruz. Çünkü artık bu şehirde yönetim anlayışı değişti.