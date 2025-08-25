Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü kazandı
9 Haziran’da yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne yerleşti.
Manisa’da, 9 Haziran’da evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve mimar Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’in üniversite tercihi belli oldu.
Babasının vefatından kısa süre sonra YKS sınavına giren Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne yerleşti. Böylece Nehir, babasının mesleğini seçerek mimarlık yolunda eğitim hayatına adım atmış oldu.
Manisa’nın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyükşehir belediye başkanlığına seçilen Ferdi Zeyrek, göreve gelmesinden kısa süre sonra yaşadığı kazada yaşamını yitirmişti.