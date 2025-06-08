Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek "ihmaller zincirini" anlattı: Babamın şüpheleri vardı

Manisa'da oturduğu sitenin havuzuna ait motordaki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 70 dakikalık kalp masajının ardından hayata döndürülerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Doktorları Zeyrek'İn durumunun kritik olduğunu belirtirken, kızı Nehir Zeyrek ise sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi"

"Kaza ihmaldi" diyen Nehir Zeyrek, yaşananları şöyle anlattı:

"Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeyleri yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi.

Voltajın bilerek artırıldığı konuşuluyor

6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve motoru çalıştırmak için kazan dairesine indiğinde bacağından elektrik çarpıyor. Şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa bacağından çarpılmazdı. Biz durumu fark ettiğimizde babamı hala elektrik çarpıyordu. Yani kaçak akım rölesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu. Şartelin atmaması için voltajın bilerek artırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddia. Ama gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı "ihmal" değil "insanların canını hiçe saymaktır.

Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin."