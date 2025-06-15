Ferdi Zeyrek'in kızından Babalar Günü'nde yürek burkan paylaşım

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in büyük kızı Nehir Zeyrek, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı. Babasının vefatıyla yalnızca Manisa değil, tüm Türkiye'de derin bir üzüntü yaşanmıştı.

Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü

Nehir Zeyrek, paylaşımında babasına duyduğu özlemi ve onunla yaşadığı özel anları satırlara döktü. Zeyrek'in Babalar Günü'nün ilk saatlerinde yaptığı bu içten paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

Nehir Zeyrek, babasına hitaben yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Babam, Babalar Günü'n kutlu olsun… Dünyanın en ince ruhlu, en güzel kalpli babası… Şu an seninle belki dedemin mezarına gider, ardından babaneme uğrayıp kahve içerdik… Belki de birlikte bir yemek yer, sonra ben sana sımsıkı sarılırdım. Seni çok özledim baba…

Daha şimdiden sana anlatmak istediğim ama bir türlü anlatamadığım o kadar çok şey birikti ki içimde… Her seferinde kalbimde ayrı bir burukluk kalıyor. Biliyorsun, ben böyle bir şeye alışamam. Sen hep, “Ben seni nasıl üniversiteye göndereceğim, ben yapamam sensiz” derdin ya..

Peki ben sensiz nasıl yapacağım baba?

Aklımda sürekli sen varsın. Sana dair her şeyi, verdiğin tüm öğütleri düşünmeden edemiyorum.

Bazen korkuyorum, ya unuturum diye. Ama kalbin, kalbimin içinde atıyor sanki. Her kararımda “Babam ne derdi acaba?” diye soruyorum kendime.

Elif'e ve Zeynep'e de zamanında bana verdiğin o öğütleri, o sevgiyi tek tek aktaracağım baba. Sana söz verdim. Biliyorsun… İyi ki varsın ,iyi ki kalbimin içinde yaşıyorsun seni her şeyden çok seviyorum babam.. Her şeyin."