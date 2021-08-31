Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun sahibi, usta oyuncu Ferhan Şensoy bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şensoy iç kanama nedeniyle yatırıldığı hastanede 2 Temmuz'dan beri tedavi görüyordu.

Ferhan Şensoy'un rahatsızlığı neydi?

Ferhan Şensoy'un kızı Derya Sensoy, usta oyuncunun hastalığı hakkında twitter'dan yaptığı açıklamada "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.

Ferhan Şensoy'un vefat haberini, kendisinin kurduğu 'Ortaoyuncular' tiyatro grubu Twitter'dan duyurdu.



Gruptan yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun…" ifadeleri kullanıldı.

Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun… — Ortaoyuncular (@Ortaoyuncular) August 31, 2021

Şensoy'un iki kızının annesi Derya Baykal, “Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik. Çok üzgünüz” açıklaması yaptı.

Kızı Müjgan Ferhan Şensoy “Babam uçtu göklere…” mesajını paylaştı. Derya Şensoy ise, “Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacığım” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ferhan Şensoy'un vefatı ardından başsağlığı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Tiyatromuzun kıymetli üstadı Ferhan Şensoy’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ülkemiz büyük bir sanatçısını kaybetti. Ailesine, sevenlerine, sanat camiasına, ülkemize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Tiyatromuzun kıymetli üstadı #FerhanŞensoy’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ülkemiz büyük bir sanatçısını kaybetti. Ailesine, sevenlerine, sanat camiasına, ülkemize başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/3vpZTCTP2s — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 31, 2021

Ekrem İmamoğlu: Geleneksel tiyatronun yarınla bağını kurmuş sanatçımızdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Ferhan Şensoy'un ölümü üzerine, "Tiyatromuzun duayeni Ferhan Şensoy’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Geleneksel tiyatronun yarınla güçlü bağını kurmuş çok değerli bir sanatçımızdı. Rahmet diliyorum." mesajını paylaştı.

Tiyatromuzun duayeni #FerhanŞensoy’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Geleneksel tiyatronun yarınla güçlü bağını kurmuş çok değerli bir sanatçımızdı. Rahmet diliyorum. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 31, 2021

Ferhan Şensoy kimdir?

Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951'da Samsun Çarşamba'da doğdu. Annesi ilkokul öğretmeni, babası belediye başkanıydı.

İlk yazdığı skeçler 1970 yılında Devekuşu Kabare'de oynanmaya başladı. Galatasaray Lisesi'nde okudu. 1970 yılında Çarşamba Lisesi’nden mezun oldu.

1971 yılında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşadı. 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimi aldı. 1975'te En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı, 1975'te Türkiye'ye döndü.

1976’da Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda Dur Konuşma Sus Söyleme adlı oyunda rol aldı. 1976'da ilk televizyon skeçlerini yazmaya başladı, Ali Poyrazoğlu'yla beraber rol aldı, bu skeçlerin birinde, bir garson rolüyle ilk kez televizyona çıktı.

Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. 1976 senesi içinde, TRT’ye ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çeşitli skeçler yazdı.

1978’de, ilk kitabı Kazancı Yokuşu’ yayınlandı, Kızını Dövmeyen Dizini Döver ile ilk kez bir film çalışması yapan Şensoy, aynı yıl Mete İnselel ile Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu’nu kurdu ve kendi eseri olan, İdi Amin Avantadan Lavanta oyununda rol aldı ve yönetmenlik yaptı.

Yine 1978'de, yazdığı Bizim Sınıf adlı televizyon dizisi ikinci bölümden sonra öğretmenlerin manevi şahsiyatını tezyif ettiği gerekçesiyle TRT'de yasaklandı. Evdekiler ve Giyim Kuşam Dünyası televizyon dizileri de yayından kaldırıldı.

1979'da, TRT'de, kendi yazdığı Sizin Dershane dizisinde oyunculuk yapan Şensoy, Ayfer Feray Tiyatrosu’nda da yine kendi yazıp yönettiği ve müziklerini yaptığı Hayrola Karyola oyununda rol aldı.

Stardust Gece Kulübü’nde, yazdığı Dedikodu Şov isimli bir kabare gösterisini, Adile Naşit, Perran Kutman, Pakize Suda, Sevda Karaca ve İstanbul Gelişim Orkestrası'yla sahneleyen Şensoy, aynı kulüpte, Arda Uskan'ın yazıp, Fuat Güner'in müziklerini yaptığı Kukla ve Kuklacı Kabare gösterilerinde rol aldı.

Ortaoyuncular Tiyatrosu'nun kurucusu #FerhanŞensoy, Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış 2016'da Rasim Öztekin'e devretmişti... @Ortaoyuncular



Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun. — Dünya Gazetesi (@dunya_gazetesi) August 31, 2021

1989'da Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu’nu Münir Özkul'dan devraldı. Hasan Efendi’nin kavuğunu 2016 yılında Rasim Öztekin’e teslim etti. Şensoy, kavuğu teslim ettiği Rasim Öztekin’den 5 ay sonra vefat etti.

1885’te yönetmenliğini Yavuz Özkan'ın yaptığı Büyük Yalnızlık filminde Sezen Aksu ile birlikte oynadı.

1990'da, Pierre Henri Cami’nin yaşamı ve yapıtlarından yola çıkarak yazdığı Yorgun Matador’u yönetti.

1991'de Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu oyununda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı, Şensoy’un İstanbul'u Satıyorum adlı eseri, Tomris Uyar tarafından İngilizce’ye çevrildi.

1991'de Güle Güle Godot’yu ve Show TV için yaptığı, Varsayalım İsmail dizisini yeniden yazan Şensoy, yayınlanan Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı kitabı ile birkez daha Nokta Dergisi’nin Doruktakiler Ödülü’nü kazandı.

1992’de, İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You kitabı yayınlanan ve yazdığı ve yönettiği, Fikret Kızılok'un müziğini yaptığı, Köhne Bizans Operası’nda oynadı.

Ferhangi Şeyler, Sidney ve Melbourne'de sergilendi.

1993’te, yeniden yazdığı Parasız Yaşamak Pahalı oyununu sahneye koyan ve Alper Maral ile birlikte müziklerini yapan Şensoy, Şu Gogol Delisi adlı oyununu Türkçe olarak yeniden yazdı.

Avni Dilligil En Özgün Oyun Ödülü alan oyun Derya Baykal’a, Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü getirirken, Canan Göknil’e de, Avni Dilligil En İyi Giysi Ödülü’nü getirdi.

Güle Güle Godot ve Denememeler aldı iki kitabı yayınlanan Şensoy’un, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı oyunu amatör bir Türk tiyatro topluluğu tarafından New York'ta sergilendi.

Devam eden Ferhangi Şeyler gösterileriyle, Altın Objektif Ödülü’ne layık görülen Şensoy bu dönemde, atv’de Kaybet-Kazan isimli bir yarışma programının sunuculuğunu yaptı.

Kanal D televizyonunda, Bağımsız Federe Ferhan Şensoy Televizyonu isimli haftalık bir program yapan Şensoy’un Güle Güle Godot adlı eseri, Paris'te amatör bir tiyatro topluluğu tarafından Fransızca’ya çevirerek, Adieu Godot ismiyle oynanırken, Hayrola Karyola oyunu da, Yugoslavya'da Prizren Kültürevi Türk Tiyatrosu’nda oynandı.

Haneler oyununu yeniden yazan ve Antalya Devlet Tiyatrosu’nda sahneleyen, daha sonra da, Anca Visdey’nin Femme-Sujet isimli oyununu, Fransızca’dan Türkçeye, Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri adıyla çeviren Şensoy, Altın Frekans Ödülü’nü kazandı.

1999 senesinde, eşi Derya Baykal için, Şu An Mutfaktayım adlı tek kişilik kadın oyununu yazan Şensoy, Haziran 1999'da Ayın İletişimcisi Ödülü’nün sahibi oldu. 1999'da Ferhangi Şeyler oyunu 1400. ve Felek Birgün Salakken oyunu 450. gösterilerine ulaşan Şensoy, Avni Dilligil En İyi Yönetmen Ödülü’nü aldı.