Feribot seferlerine Ramazan Bayramı güncellemesi! Ek seferler getirildi
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla GESTAŞ, Bozcaada ve Gökçeada hattındaki feribot seferlerini artırdı. 29 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında hem Geyikli-Bozcaada hem de Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında ek seferler yapılacak. Ramazan Bayramı'nda feribot seferleri nasıl olacak? İşte Bozcaada ve Gökçeada hatlarındaki ek seferler hakkında detaylar...
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, yaklaşan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada güzergahlarında feribot seferlerini artırma kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamada, 29 Mart’ta başlayacak 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla Bozcaada ve Gökçeada hatlarında ek seferler düzenleneceği bildirildi.
Bozcaada Sefer Saatleri
29 Mart - 1 Nisan
Geyikli - Bozcaada
• 08.00
• 09.00
• 10.00
• 11.00
• 12.00
• 13.00
• 14.00
• 15.00
• 16.00
• 18.00
• 20.00
• 22.00
Bozcaada - Geyikli
• 07.00
• 09.00
• 10.00
• 11.00
• 12.00
• 13.00
• 14.00
• 15.00
• 16.00
• 17.00
• 19.00
• 21.00
Gökçeada sefer saatleri
29 Mart – 1 Nisan
Kabatepe - Gökçeada
• 07.00
• 09.00
• 11.00
• 13.00
• 15.00
• 17.00
• 19.00
Gökçeada - Kabatepe
• 07.00
• 09.00
• 11.00
• 13.00
• 15.00
• 17.00
• 19.00
2 - 6 Nisan
Kabatepe - Gökçeada
• 09.00
• 13.00
• 17.00
• 21.00
Gökçeada - Kabatepe
• 07.00
• 11.00
• 15.00
• 19.00