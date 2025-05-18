Fesih kararı sonrası DEM Parti'den İmralı'ya yeni ziyaret

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te yaptığı çağrı, 12 Mayıs'ta karşılık bulmuş ve terör örgütü PKK 47 yıl süren silahlı mücadelesini bıraktığını ve kendini feshettiğini ilan etmişti.

Fesih kararı sonrası İmralı'da ilk görüşme

PKK'nın fesih kararı ile Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya gelinirken, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'ın bugün İmralı'ya doğru yola çıktığı ve Abdullah Öcalan’la görüşeceği öğrenildi.

Buldan, PKK'nın fesih kararını ilan ettiği 12 Mayıs'ta da HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etmişti.

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