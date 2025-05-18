Fesih kararı sonrası DEM Parti'den İmralı'ya yeni ziyaret
Son dakika... DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere bugün (18 Mayıs Pazar) İmralı Adası'na doğru yola çıktı. Görüşme geçtiğimiz hafta başında silah bıraktığını açıklayan terör örgütü PKK'nın fesih ilanı sonrası gerçekleşecek ilk ziyaret olarak dikkat çekiyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te yaptığı çağrı, 12 Mayıs'ta karşılık bulmuş ve terör örgütü PKK 47 yıl süren silahlı mücadelesini bıraktığını ve kendini feshettiğini ilan etmişti.
Fesih kararı sonrası İmralı'da ilk görüşme
PKK'nın fesih kararı ile Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya gelinirken, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'ın bugün İmralı'ya doğru yola çıktığı ve Abdullah Öcalan’la görüşeceği öğrenildi.
Buldan, PKK'nın fesih kararını ilan ettiği 12 Mayıs'ta da HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etmişti.
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