Fethiye açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-17) tarafından ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, durdurdukları fiber karinalı lastik botta, 27'si çocuk 56 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.