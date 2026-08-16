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Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege'de yeni dönem: Deniz Milli Parkı ilan edildi

Cumhurbaşkanı Kararı ile Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki deniz alanı ve Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha "Deniz Milli Parkı" olarak ilan edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege'de yeni dönem: Deniz Milli Parkı ilan edildi

Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen sahanın "Deniz Milli Parkı" olması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha, "Deniz Milli Parkı" olarak belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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