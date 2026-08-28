Fethiye'de alevler yerleşim yerlerine sıçradı: Evler yanıyor

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Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Bazı evler alevlere teslim olurken, bir yandan da bölgede tahliye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesi yapılamazken karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara destek verirken, iş makineleriyle de alevlerin evlere doğru ilerlemesi engellenmeye çalışılıyor. Bölgede yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü: Yangınlar büyük ölçüde kontrol altında

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'da meydana gelen iki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Köyceğiz’de yakıt tankeri patlaması sonucu meydana gelen yangın, Fethiye’de başlayan yangın, her iki yangını da ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangınları tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.