Fethiye’de dalgıçlar 30 Ağustos için 8 metrede Türk bayrağı açtı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı deniz dibinde kutladı. Dalyan Koyu’nda 8 metre derinliğe inen dalgıçlar, Türk bayrağını açarak bayram coşkusunu su altında yaşattı. Balıkların da eşlik ettiği anlar, kameralara yansıdı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı için anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Fethiyeli dalgıçlar, Dalyan Koyu’nda yaklaşık 8 metre derinliğe dalarak Türk bayrağını açtı. Su altında dalgalanan bayrak, dalgıçların pozlarıyla birlikte kameralarca görüntülendi.
Etkinliğe dalgıçlar Önder Diktaş, Barış Safran, Berkay Çetin, Ersu Mengi, İbrahim Tombak, Burkay Kayıran ve Can Aksoy katıldı. Dalgıçların açtığı bayrak, denizin berrak sularında balıkların da eşlik ettiği karelerle ölümsüzleştirildi.
Fethiye’de gerçekleştirilen bu özel kutlama, 30 Ağustos’un coşkusunu deniz dibine taşıyarak Zafer Bayramı’na farklı bir anlam kattı.