Fethiye'de orman yangını başladı

Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, karadan müdahale ediyor.



Söndürme çalışmalarına, vatandaşlar ve tatilciler de destek veriyor.