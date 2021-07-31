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Fethiye'de orman yangını başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistik bölgesi Ölüdeniz'in Ovacık Mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, karadan müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına, vatandaşlar ve tatilciler de destek veriyor.

 

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