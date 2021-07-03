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Fethiye’de tur teknesi battı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Fethiye'de içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı. Belcekız Plajı'nın yaklaşık 50 metre açıklarındaki tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

İlk belirlemelere göre, içinde 35'i yolcu 38 kişinin bulunduğu teknedeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Diğer kişilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.