Fethiye’de tur teknesi battı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Fethiye'de içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı. Belcekız Plajı'nın yaklaşık 50 metre açıklarındaki tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.
İlk belirlemelere göre, içinde 35'i yolcu 38 kişinin bulunduğu teknedeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Diğer kişilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.