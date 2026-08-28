Fethiye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Şehir merkezine yakın bölgede dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Bölgede şiddetli olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahele gerçekleştirildi. Bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun çabasının ardından yangın 4. saatinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Orman Genel Müdürlüğü'nün paylaşımında ise, "Fethiye'de meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangınlarla mücadelemize destek veren gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK’larımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Orman yangınları açısından riskli olan bu dönemde, açık alanda ateş yakmayalım, anız ve bahçe atığı yakmayalım, yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım" ifadeleri yer aldı.

64 kişi güvenli alana sevk edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tedbir amacıyla huzurevinden tahliye edilen 64 vatandaşın güvenli alanlara sevk edildiğini açıkladı.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgede bulunan Fethiye Huzurevimiz tedbir amacıyla tahliye edilmiş, hizmet alan 64 büyüğümüzün tamamı güvenli alanlara sevk edilmiştir. Kıymetli çınarlarımızın ve personelimizin can güvenliği en büyük önceliğimizdir. 8 aracımız ve 36 Psikososyal Destek personelimiz başta olmak üzere toplam 72 personelimizle sahadayız. Büyüklerimizin ve yangından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınmasını temenni ediyor, sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.