FETÖ bağlantılı şirket deşifre edildi: MKE ve TÜBİTAK’a ait gizli belgeler sızdırılmış

Türkiye, savunma sanayisini hedef alan kritik bir casusluk soruşturmasıyla gündemde. ASSAN Grup sahibi Emin Öner ile şirketin Genel Müdürü, eski TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, FETÖ bağlantıları ve askeri casusluk faaliyetleri nedeniyle tutuklandı.

FETÖ irtibatı ve gizli belgeler

Savcılık sevk yazısında, Öner’in FETÖ yöneticileriyle bağlantısı, 113 farklı örgüt mensubu ve 22 ByLock kullanıcısıyla HTS kayıtları bulunduğu, ayrıca MASAK raporlarına göre örgüt üyeleriyle yoğun para transferi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Okumuş’un ise TÜBİTAK’tan ayrıldıktan sonra ASSAN’a geçtiği ve burada “Hilal Projesi” kapsamında MKE ile TÜBİTAK tarafından geliştirilen C4 tahrip kalıbı ekipmanlarının birebir aynısını ürettirdiği belirlendi.

MKE çizimleri birebir kopyalanmış

Sevk yazısında, ASSAN’ın MKE’den ürün teklifi talep ederken gönderdiği teknik çizimlerin, yalnızca MKE’nin kapalı sisteminde yer alan gizli belgelerle birebir aynı olduğu ifade edildi. Ayrıca, ASSAN çalışanı Mesut A.’nın bir MKE çalışanından gizlilik derecesi yüksek cihazlara ait resimleri istediği de tespit edildi.

Eski yöneticilerle bağlantılar

Tutuklanan eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan ile Öner arasında gizli kalması gereken “mühimmat tedarik planı” ve “fiyatlamalar” gibi belgelerin paylaşıldığı ortaya çıktı. Ayrıca TÜBİTAK SAGE’den ayrılan 19 personelin ASSAN’da işe başladığı ve burada benzer gizli projelerin geliştirildiği belirlendi.

Milli savunma bakanlığı raporu

Dosyaya giren Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunda, ASSAN çalışanlarının maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, Genel Müdür Okumuş’un cep telefonunda kritik deliller bulunduğu, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli şüphelerin olduğu vurgulandı.