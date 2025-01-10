'FETÖ' davasından yargılanıyordu: Hrant Dink'in katili Ogün Samast için karar verildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast’ın, terör örgütü FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, aralarında Dink'in katili Samast'ın da bulunduğu yedi kişi hakkında zaman aşımından davanın düşmesine karar verdi. Ayrıca mahkeme Samast'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı

15 Kasım 2023 tarihinde tahliye edilen Ogün Samast’ın 11 sanıklı FETÖ terör örgütü davası çerçevesinde yargılanmasına bugün de devam edildi.

Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyordu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için Trabzon Adliyesi’ne gelen Samast, yaklaşık 5 saat adliyede kaldı.

Başka suçtan tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal ile Zeynel Abidin Yavuz da bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Mahkeme yedi kişi hakkında zaman aşımı kararı verirken, Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'i Anayasayı ihlalden müebbet hapse mahkum etti.

Adem Sağlar'ı anayasayı ihlal ve kasten öldürme suçlamalarından beraat ettiren mahkeme, örgüt üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Faruk Sarı ve Yahya Öztürk'ün dosyalarını ise firari oldukları gerekçesiyle dosyaları ayırdı. Kararın açıklanmasının ardından Samast adliyeden ayrıldı.