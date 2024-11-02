FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in vasiyeti ortaya çıktı!

FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından merak edilen vasiyeti ortaya çıktı. FETÖ terör örgütünde yönetim kademesinin yaşadığı taht ve para kavgalarının ardından terör örgütü elebaşı Gülen’in vasiyeti, özel çantasında bulundu.

Kahverengi çanta ve beyaz bavulu, 26 Ekim’de FETÖ'nün yakınları ve örgütün üst düzey isimleri tarafından açıldı. Çantada, Gülen’in eserlerinin telif haklarını eğitim kurumlarına devretmek amacıyla Cascade Trust isimli vakfa yönlendirme vekâleti, 20 bin 20 dolar nakit, 2 bin dolar kefen parası, 12 bin 640 dolar değerinde çeyrek altın ve borçlarının ödenmesini istediği Osmanlıca bir vasiyetname yer aldı.

Gülen’in çantasında ayrıca ABD’deki oturum belgeleri ve süresiz oturum kartı da bulundu. Özel eşyaları arasında, çeyrek altınların “hediye olarak kullanılması” yönünde bir not olduğu belirtildi. Borçların ödenmesini içeren vasiyetname ise Osmanlıca yazılarla çantada yer alan evraklar arasında ortaya çıktı.