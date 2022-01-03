FETÖ firarisi binbaşı Ankara'da yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) görevinden ihraç edilen ve 4 yıldır firari olan eski kıdemli piyade binbaşı Göksel Özdoğru yakalanarak gözaltına alındı.
AA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip, Özdoğru'nun Ankara'da bir adreste saklandığını tespit etti. Kılık değiştirdiği ve kayıtsız adresten dışarıya hiç çıkmadığını belirlenen şüpheliye operasyon düzenlendi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda ve Genelkurmay Başkanlığında önemli görevlerde bulunan Özdoğru, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek.
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