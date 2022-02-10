FETÖ firarisi Bolu'da saklandığı mağarada yakalandı
Firari olarak aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem imamı ve sözde Kütahya koordinatörü M.Y. saklandığı mağarada yakalandı.
AA
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FETÖ soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde Kütahya Koordinatörü "Salih" kod adlı M.Y'nin Seben ilçesinde bir evde gizlendiği ihbarı yapıldı. Kaşbıyıklar köyündeki bir adrese operasyon düzenleyen güvenlik güçleri şüpheliyi takip etmeye devam etti.
Bölgede yürütülen arama çalışmalarında şüpheli, saklandığı bir mağarada yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.Y. işlemlerinin ardından Kütahya'ya gönderilecek.
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