FETÖ firarisi Hüseyin Korkmaz'ın ABD'den iadesi talep edilecek

04 Ocak 2018

ABD'de Halkbank yetkilisi Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanıklık yapan ve "FETÖ" soruşturmaları kapsamında firari olan eski polis Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı verilerek, ABD'den iadesi için talepname hazırlandığı bildirildi.

Atilla'nın sanık olarak yargılandığı ve New York'ta görülen davanın dünkü duruşmasında jüri heyeti Atilla'yı, ABD yaptırım yasasını ihlal ederek banka dolandırıcılığı ve komplo da dahil olmak üzere kendisine yöneltilen altı suçlamanın beşinden suçlu buldu.

Emniyet eski mensuplarından, aynı zamanda "FETÖ" soruşturmaları kapsamında arananlar arasında bulunan Korkmaz, Hakan Atilla davasında savcılık tanığı olarak geçen ay ifade vermiş, Ankara ise buna sert tepkiyle karşılamıştı.

Korkmaz hakkında tutuklama kararı verilerek, ABD'den iadesi için talepname hazırlandı.

Kaynak: Reuters