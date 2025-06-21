FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi, sahte kimlikle saklandığı adreste polis tarafından yakalandı.
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A., başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü şahıs, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.